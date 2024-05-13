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Spor

Hul City'de en güçlü aday Tim Walter

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Listenin ilk sırasında Tim Walter bulunuyor.

13 Mayıs 2024 Pazartesi 15:29 - Güncelleme:
Hul City'de en güçlü aday Tim Walter
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Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de teknik direktör arayışları devam ediyor.

Liam Rosenior ile yollarını ayıran Hull City'de şu anda gündemdeki bir numaralı teknik direktör adayı Tim Walter. Kulübün sahibi Acun Ilıcalı ve başkan yardımcısı Tan Kesler, Walter ile görüşmelerde bulundu.

TAN KESLER'DEN AÇIKLAMA

Bu görüşmelerle ilgili olarak Hull Live'a konuşan Tan Kesler, "Her zaman öngörülemez, risk alabilen ve kendi kültürümüzü ve kimliğimizi yaratabilen benzersiz teknik direktörler aradığımızı söylüyoruz. Tim Walter adaylar listesinde yer alan isimlerden biri ve güçlü bir aday. O öngörülemezlik ve risk almayı temsil ediyordu. Hamburg'da görev yaptığı süre boyunca takımın kimliğini değiştirdi. Oynadığı oyunla taraftarları stadyuma geri getirdi ve seyirci sayısını artırdı. Baskın biri, oyun tarzımıza uyuyor. Bu bizim için bir gelişme ve ilerleme. Harika bir kişilik, bir lider. Championship'te değil ama Bundesliga ve Bundesliga II'de tecrübesi var ve Bayern Münih geçmişi var. İyi bir aday." ifadelerini kullandı.

Son olarak Hamburg'ta görev yapan Walter, şubat ayında Alman ekibindeki görevinden ayrılmıştı.

  • Tim Walter
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