Hulk'tan Beşiktaş itirafı: On katını da verseniz...

Beşiktaş'ın uzun süren uğraşı sonrası kadrosuna katamadığı Brezilyalı golcü Hulk'tan itiraf geldi. Hulk, siyah beyazlıları neden reddettiğini açıkladı.

Golcü futbolcu, bilindiği üzere Beşiktaş ve Atletico MG ile görüşmüş ve son kararını, Atletico'nun lehine vermiş, ülkesinde kalmayı tercih etmişti.

Fotomaç'ın haberine göre, Hulk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Atletico MG'nin teklifini kabul ettikten sonra Beşiktaş'tan beni tekrar aradılar ama cevabım 'On katını da ödeseler gidemem, söz verdim' oldu." dedi.

Hulk bu sezon toplamda 15 maça çıkarken 15 gol 2 asist üretti ve 1247 dakika sahada kaldı.

Daha önce Porto ve Zenit'te de forma giyen yıldız isim, Brezilya milli takımı ile de 49 maça çıkarken 11 gol üretti.