12 Nisan 2026 Pazar / 25 Sevval 1447
  • Hulk'tan Neymar sorusuna olay cevap: Hak ederse gider
Spor

Hulk'tan Neymar sorusuna olay cevap: Hak ederse gider

Brezilyalı yıldız Hulk, Neymar'ın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosuna girip giremeyeceği hakkındaki soruyu cevapladı.

HABER MERKEZİ12 Nisan 2026 Pazar 14:06
Brezilya'da 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi kadro tartışmaları devam ederken, Hulk'un Neymar hakkında yaptığı açıklamalar gündem yarattı.

"HAK EDERSE GİDER!"

Atletico Mineiro'nun Santos'a 1-0 mağlup olduğu maç sonrası konuşan Hulk, Neymar'ın Dünya Kupası kadrosunda yer alıp almamasıyla ilgili soruya, "Senden özür dilerim, ama ben maçla meşguldüm. Kimin gitmesi gerektiğine karar verecek kişi ben değilim, eğer hak ederse, gider." yanıtını verdi.

ANCELOTTI NE DEMİŞTİ?

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, L'Equipe'e verdiği demeçte, "O büyük bir yetenek ve insanların bir sonraki Dünya Kupası'nı kazanmamıza yardımcı olabileceğini düşünmesi normal. Ancak önümüzdeki Dünya Kupası'nda oynayabilecek kalitede olduğunu göstermek için iki ayı var" dedi.

