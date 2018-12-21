Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Hulk'un yaptığı paylaşımdaki Galatasaray detayı gündem oldu

Brezilyalı ünlü golcü Hulk'un Instagram paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çin Ligi'nde Shanghai SIPG forması giyen Brezilya'lı golcü Hulk oğlunun Galatasaray forması giydiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Hulk'un story bölümünden paylaştığı fotoğrafta ortanca oğlunun yeni sezon Galatasaray forması giydiği görüldü.

Shanghai SIPG ile sezon 2020 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan yıldız golcü 2016 yılında 58 milyon Euro karşılığından Zenit'ten transfer edilmişti.

Çin Ligi'nde bu sezon Shanghai SIPG formasıyla şampiyonluk yaşayan Hulk çıktığı 38 maçta 19 gol, 9 asistlik performans sergilemişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Beyin ameliyatı olurken gitar çaldı

Beyin ameliyatı olurken gitar çaldı

Fenerbahçe'nin listesinde tam 10 yıldız var!

Fenerbahçe'nin listesinde tam 10 yıldız var!

Eryaman Stadı, ikinci yarıya hazır hale gelecek

Eryaman Stadı, ikinci yarıya hazır hale gelecek

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA