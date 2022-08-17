Hull City deplasmanda Burnley ile yenişemedi

Championship'in 4. haftasında Hull City, Burnley deplasmanına konuk oldu. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Hull City, 26. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle 1-0 öne geçerken, Burnley bu gole 34. dakikada Jay Rodriguez'in golüyle karşılık verdi.

Hull City'de Allahyar 55, Benjamin Tetteh 64, Oscar Estupinan 76 ve Ozan Tufan 77 dakikada sahada kaldı. Doğukan Sinik ise maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Hull City, 8 puana yükseldi. Burnley puanını 5 yaptı.

Championship'in bir sonraki haftasında Hull City, West Bromwich Albion deplasmanına gidecek. Burnley, bu kez Blackpool'u ağırlayacak.