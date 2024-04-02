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Spor

Hull City deplasmanda kayıp!

İngiltere Championship'in 40. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Leeds United'a 3-1 mağlup oldu.

2 Nisan 2024 Salı 00:45 - Güncelleme:
Hull City deplasmanda kayıp!
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İngiltere Championship'in 40. haftasında Daniel Farke'nin ekibi Leeds United ile Hull City'nin yönetimindeki Liam Rosenior karşı karşıya geldi.

Elland Road'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Leeds United 3-1 kazanırken goller; 9. dakikada Sam Byram, 88. dakikada penaltıdan Cyrencio Summerville ve 90+7'de Daniel James'den geldi.

Hull City'nin tek golünü 34. dakikada Fabio Carvalho atarken, milli futbolcular Ozan Tufan 73, Abdülkadir Ömür ise 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Leeds United puanını 86'ya yükseltirken, ligdeki galibiyet hasreti 6 maça yükselen Hull City 58 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Leeds United deplasmanda Coventry'e konuk olurken, Hull City deplasmanda Cardiff ile karşılaşacak.

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