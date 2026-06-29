Hull City, Emersonn'un peşinde

Hull City, Toulouse forması giyen Emersonn Correia da Silva için dikkat çeken bir hamlede bulundu.

Sky Sports'ta yer alan habere göre İngiliz ekibi, 21 yaşındaki Brezilyalı santrfor için Fransız kulübüne 20 milyon Euro'luk teklif yaptı. Ancak Toulouse, genç golcüsü için gelen bu öneriyi kabul etmedi.

Hull City'nin 20 milyon Euro'luk teklifinin reddedilmesine rağmen Emersonn dosyasını kapatmadığı iddia edildi. İngiliz ekibinin, hücum hattına güçlü ve potansiyelli bir isim kazandırmak istediği, Brezilyalı golcü için şartları zorlayabileceği belirtildi.

TOULOUSE SATMAYA SICAK BAKMADI

Geçtiğimiz yaz Göztepe'den Toulouse'a transfer olan Emersonn, Fransa'da kısa sürede dikkat çeken isimlerden biri haline geldi. Toulouse'un, oyuncunun yükselen performansı nedeniyle tekliflere kapıyı hemen açmak istemediği belirtildi.

Fransız ekibinin, Emersonn için daha yüksek bir bonservis beklentisi içinde olduğu ve oyuncunun Avrupa'dan başka kulüpler tarafından da takip edildiği kaydedildi.

GÖZTEPE'DEN 3.2 MİLYON EUROYA GİTTİ

Emersonn, geçtiğimiz yaz Göztepe'den Toulouse'a 3.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. İzmir ekibi, Brezilyalı oyuncudan önemli bir gelir elde ederken, genç futbolcunun kısa sürede değerini katlaması dikkat çekti.

Göztepe formasıyla toplam 20 resmi maça çıkan Emersonn, 2 kez gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılılarda gösterdiği potansiyelle Avrupa kulüplerinin radarına giren Brezilyalı futbolcu, Toulouse transferiyle kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

FRANSA'DA PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKTI

Toulouse macerasına hızlı başlayan Emersonn, Fransız ekibinde 34 resmi maçta 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Özellikle Ligue 1'deki çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki forvet, kısa sürede takımının hücum hattındaki önemli isimlerinden biri oldu.

1.93 metrelik boyuna rağmen çevikliği, hızı ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle öne çıkan Emersonn'un, Fransa'daki performansı sonrası piyasa değerini de ciddi şekilde artırdığı ifade ediliyor.