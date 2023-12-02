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Spor

Hull City evinde kayıp!

İngiltere Championship'te Hull City ile Watford kozlarını paylaştı. Hull City evinde 2-1 mağlup oldu.

2 Aralık 2023 Cumartesi 20:09 - Güncelleme:
Hull City evinde kayıp!
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İngiltere Championship'in 19. hafta maçında Hull City ile Watford karşı karşıya geldi. The MKM Stadyumu'nda oynanan maçı Watford 2-1 kazandı.

Watford'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Edouard Kayembe ve 74. dakikada Wesley Hoedt kaydetti. Hull City'nin tek golü 10. dakikada Scott Twine'den geldi.

Hull City'de Philogene Bidace, karşılaşmanın 60. dakikasında penaltı kaçırdı.

Ev sahibi ekipte milli oyuncu Ozan Tufan, karşılaşmaya 64. dakikada dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Hull City 30 puanda kaldı. Watford puanını 27'ye yükseltti.

Ligin bir sonraki maçında Hull City, QPR deplasmanına gidecek. Watford sahasında Southampton'ı konuk edecek.

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