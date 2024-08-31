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Spor

Hull City galibiyete hasret kaldı!

İngiltere Championship 4. hafta maçında Hull City, deplasmanda Leeds United'a 2-0 mağlup oldu.

31 Ağustos 2024 Cumartesi 22:56 - Güncelleme:
Hull City galibiyete hasret kaldı!
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İngiltere Championship 4. hafta maçında Hull City, deplasmanda Leeds United ile karşılaştı. Elland Road'da oynanan maçı Leeds United 2-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Mateo Joseph ve 82. dakikada Joel Piroe kaydetti.

Hull City'de forma giyen Abdülkadir Ömür maça 11'de başladı ve 78 dakika sahada kaldı.

Acun Ilıcalı'nın takımı, ligde 4. hafta sonunda henüz galibiyetle tanışamadı. Hull, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Leeds United ise puanını 8'e çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Sheffield ile oynayacak. Leeds ise Burnley ile karşılaşacak.

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