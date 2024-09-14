Hull City, galibiyeti unuttu

İngiltere Championship 5. hafta maçında Hull City Sheffield United ile karşı karşıya geldi. The MKM Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi 2-0 kazandı.
Deplasman ekibine galibiyeti getiren goller, 15 ve 66. dakikalarda Gustavo Hamer ve Sam McCallum'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Sheffield United, puanını 9'a çıkarırken Hull City 3 puanda kaldı.
Abdülkadir Ömür, maçta 90 dakika boyunca sahada kaldı.
Hull City, bu sezon çıktığı maçların hiçbirinde 3 puana ulaşamadı.
Ligin bir sonraki maçında Hull City, Stoke deplasmanına gidecek. Sheffield United ise evinde Derby takımını ağırlayacak.