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Spor

Hull City, hazırlık maçında İstanbulspor'u 2 golle geçti

İngiltere Championship takımlarından Hull City, hazırlık maçında 1'inci Lig ekibi İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.

AA15 Temmuz 2025 Salı 21:48 - Güncelleme:
Hull City, hazırlık maçında İstanbulspor'u 2 golle geçti
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İngiltere Championship takımlarından Hull City, hazırlık maçında 1'inci Lig ekibi İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıkları için İstanbul'da kamp yapan Hull City, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor'la hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Hull City Başkanı Acun Ilıcalı ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun yerinden takip ettiği maçı Hull City 2-1 kazandı. Hull City'nin gollerini 67'nci dakikada Joseph ve 89'uncu dakikada Brown kaydederken, İstanbulspor'un golünü ise 45+1'inci dakikada Mustafa Sol attı.

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