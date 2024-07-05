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Spor

Hull City, hazırlıklarını Türkiye'de gerçekleştirecek

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, sezon öncesi çalışmalarını gerçekleştirmek için 10 Temmuz Çarşamba günü Türkiye'ye gelecek.

5 Temmuz 2024 Cuma 19:37 - Güncelleme:
Hull City, hazırlıklarını Türkiye'de gerçekleştirecek
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City yeni sezon öncesi hazırlık kampı ve dostluk maçları için 10 Temmuz Çarşamba günü "Corendon Airlines"ın Hull City için özel tasarladığı kaplan giydirmeli uçak ile Türkiye'ye gelecek.

İngiltere'den Humberside Havalimanı'dan 10 Temmuz Çarşamba günü yerel saat ile 10.20'de kalkacak olan CAI 1904 uçuş numaralı Corendon Airlines uçağı ile İstanbul'a gelecek olan Hull City, saat 16.20'de İstanbul Havalimanı'nda olacak.

Hull City, "Summer Tour 2024" için Türkiye'de

Hull City, "Summer Tour 2024" etkinliği kapsamında 10-20 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlık kampı gerçekleştirecek.

İstanbul'da 10-20 Temmuz tarihleri arasında kamp yapacak olan Hull City takımını 50 taraftarı yalnız bırakmayacak. Hull City taraftarları hem İstanbul turu yapacak hem de takımının kamp programını yakından takip edecek.

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