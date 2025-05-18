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Spor

Hull City ile Doğukan Sinik yollarını ayırdı

İngiltere Championship ekibi Hull City'de sözleşmesi sona eren Doğukan Sinik ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Haber Merkezi18 Mayıs 2025 Pazar 01:34 - Güncelleme:
Hull City ile Doğukan Sinik yollarını ayırdı
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İngiltere Championship ekibi Hull City'de sözleşmesi sona eren Doğukan Sinik ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Hull City, 2022'de Antalyaspor'dan transfer edilen Doğukan Sinik'in sözleşmesinin bitmesiyle birlikte takıma veda ettiğini duyurdu.

İngiliz ekibi, 26 yaşındaki futbolcu için o dönem Antalyaspor'a 4 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Doğukan, daha sonra Antalyaspor ve Hatayspor'da kiralık olarak da forma giymişti.

Hull City'de sakatlıkların da etkisiyle beklentiyi karşılayamayan Doğukan Sinik, İngiliz ekibinin formasıyla çıktığı 13 maçta 1 asist yaptı.

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