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Spor

Hull City, İstanbul'a geldi

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek İngiltere Championship ekibi Hull City, Corendon Summer Tour 2023 etkinliği için Türkiye'ye geldi.

2 Temmuz 2023 Pazar 20:16 - Güncelleme:
Hull City, İstanbul'a geldi
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Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 12 Temmuz'a kadar hazırlık kampı gerçekleştirecek İngiliz ekibi, kamp sürecinde 2 hazırlık maçı yapacak.

Hull City, ilk hazırlık maçını 5 Temmuz Çarşamba günü Galatasaray'la yapacak, 9 Temmuz Pazar günü de Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya gelecek.

Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, İstanbul'da bulunmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, "Bu bizim Türkiye'de yaptığımız ikinci sezon öncesi hazırlık kampı. Bu sezon kampımızı Corendon Summer Tour adı altında yapıyoruz. İki hazırlık maçı oynayacağız. Takım olarak hazır durumdayız. Ülkemizde olmasından ve sporseverlere Hull City'yi getirmekten çok mutluyuz. Kampımız Riva Milli Takım Tesisleri'nde olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye ve yönetim kuruluna destekleri için teşekkür ediyoruz. Oynayacağımız iki hazırlık maçına tüm sporseverleri davet ediyoruz. Bizlere destek olsunlar, ülkemizi yurt dışında temsil etmeye çalışıyoruz. Önemli bir misyon aldığımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

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