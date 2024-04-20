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Spor

Hull City maçı sessiz geçti!

İngiltere Championship'te Hull City, deplasmanda Watford ile 0-0 berabere kaldı.

20 Nisan 2024 Cumartesi 19:01 - Güncelleme:
Hull City maçı sessiz geçti!
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İngiltere Championship'in 44. haftasında Hull City, Watford deplasmanına konuk oldu.

Vicarage Road'daki mücadelede iki takımın da atakları sonuç vermezken, Hull City'de Ozan Tufan 11'de penaltıdan yararlanamadı ve maç 0-0 sona erdi.

Hull City'de Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür, mücadeleye ilk 11'de başladı. Ozan 62, Abdülkadir 81 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Hull City 66, Watford 53 puana yükseldi.

Hull City, ligin bir sonraki haftasında Coventry deplasmanına gidecek. Watford, sahasında Sunderland'i ağırlayacak.

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