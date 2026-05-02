Hull City, Premier Lig yolunda play-off oynayacak

İngiltere Championship'te 46. ve son hafta maçları tamamlandı. Hull City, evinde Norwich City ile karşılaştı.

Müsabakayı 2-1'lik galibiyetle tamamlayan Hull City, ligi 73 puanla 6. sırada bitirdi ve Premier Lig için play-off oynayacak 4 takımdan biri oldu. Hull City'nin haricinde Milwall, Southampton ve Middlesbrough da adını play-off'lara yazdırdı.

Hull City, play-off yarı finalinde Milwall ile karşılaşacak.

IPSWICH TOWN, PREMİER LİG'DE

Öte yandan Ipswich Town da evinde Queens Park Rangers'ı 2-1 mağlup ederek ligi 84 puanla 2. sırada bitirdi. Bu sonuçla Ipswich Town, Premier Lig'e yükselen ikinci takım oldu. Premier Lig'e çıkan ilk takım, geçtiğimiz haftalarda şampiyonluğu garantileyen Coventry City olmuştu.