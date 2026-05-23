İngiltere Championship play-off finalinde Hull City, Middlesbrough ile karşı karşıya geldi.

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan mücadeleyi Hull City, 1-0'lık skorla kazandı.

Hull City'ye galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Oli McBurnie attı.

Hull City, bu sonucun ardından gelecek yıl Premier Lig'de mücadele edecek.

Championship'te normal sezonda Coventry ve Ipswich Town da Premier Lig'e yükselme başarısı göstermişti. Hull City, play-off'la birlikte Premier Lig'e yükselen son takım oldu.