  • Peri masalı gerçeğe dönüştü... Hull City, Premier Lig'de!
Peri masalı gerçeğe dönüştü... Hull City, Premier Lig'de!

İngiltere Championship play-off finalinde Hull City, Middlesbrough'u Oli Mcburnie'nin attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı ve Premier Lig'e yükseldi.

HABER MERKEZİ23 Mayıs 2026 Cumartesi 19:35
İngiltere Championship play-off finalinde Hull City, Middlesbrough ile karşı karşıya geldi.

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan mücadeleyi Hull City, 1-0'lık skorla kazandı.

Hull City'ye galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Oli McBurnie attı.

HULL CITY, PREMİER LİG'DE!

Hull City, bu sonucun ardından gelecek yıl Premier Lig'de mücadele edecek.

Championship'te normal sezonda Coventry ve Ipswich Town da Premier Lig'e yükselme başarısı göstermişti. Hull City, play-off'la birlikte Premier Lig'e yükselen son takım oldu.

