Hull City, Premier Lig'e 1 maç uzaklıkta!

İngiltere Championship play-off yarı final rövanş maçında Hull City, Millwall'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek Championship play-off finaline yükseldi.

AA12 Mayıs 2026 Salı 00:08 - Güncelleme:
İngiltere Championship play-off yarı final rövanş maçında Millwall'u 2-0 yenen Hull City, finale çıktı.

Hull City, 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında başkent Londra'daki The Den Stadı'nda Millwall'a konuk oldu.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 64. dakikasında Mohamed Belloumi ve 79. dakikada Joe Gelhardt'ın golleriyle rakibini 2-0 mağlup eden Hull City, play-off biletini aldı.

Hull City, Wembley Stadı'nda 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak final maçında Southampton-Middlesbrough eşleşmesinin galibiyle Premier Lig'e çıkmak için mücadele edecek.

Hull City, tarihinde 2008 ve 2016 yıllarında play-off'a kalmış ve her ikisinde de Premier Lig'e çıkmayı başarmıştı.

