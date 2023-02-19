Hull City sahasında Preston ile yenişemedi

Championship 33. hafta maçında Hull City, sahasında Preston ile karşılaştı.

The MKM Stadı'nda oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Hull City'de forma giyen Ozan Tufan maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

DEPREMZEDELER İÇİN ANLAMLI HAREKET

Hull City, Preston karşılaşmasına geçtiğimiz günlerde yaşanan deprem felaketi sebebiyle "Türkiye'yle birlikteyiz" yazılı formayla sahaya çıktı.

Hull City'de milli oyuncu Ozan Tufan karşılaşmaya 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Alınan bu sonuçla birlikte iki Hull City de Preston da puanlarını 42'ye çıkardılar.