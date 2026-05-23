Hull City şampiyon oldu, Trabzonspor'a piyango vurdu!

Hull City, Premier Lig'e yükseldi.

Hull City, bu başarısının ardından Trabzonspor'a 2.5 milyon euro ödeme yapacak.

Kaplanlar, Şubat 2024'te Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'ü 5 milyon euro bonservis, sonraki satışta kardan yüzde 50 pay ve Premier Lig'e yükselmesi halinde 2.5 milyon euro ödeme ile kadrosuna katmıştı.

Hull City, Abdülkadir Ömür'ü daha sonra Rizespor ve Antalyaspor'a kiralık göndermişti.