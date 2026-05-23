İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2026 Cumartesi / 7 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7392
  • EURO
    53,0889
  • ALTIN
    6630.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hull City şampiyon oldu, Trabzonspor'a piyango vurdu!
Spor

Hull City şampiyon oldu, Trabzonspor'a piyango vurdu!

Hull City, Premier Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Bu gelişmenin ardından İngiliz ekibi, transfer anlaşmasındaki madde gereği Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür transferi nedeniyle 2.5 milyon euro bonus ödemesi yapacak.

HABER MERKEZİ23 Mayıs 2026 Cumartesi 20:54 - Güncelleme:
Hull City şampiyon oldu, Trabzonspor'a piyango vurdu!
ABONE OL

Hull City, Premier Lig'e yükseldi.

Hull City, bu başarısının ardından Trabzonspor'a 2.5 milyon euro ödeme yapacak.

Kaplanlar, Şubat 2024'te Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'ü 5 milyon euro bonservis, sonraki satışta kardan yüzde 50 pay ve Premier Lig'e yükselmesi halinde 2.5 milyon euro ödeme ile kadrosuna katmıştı.

Hull City, Premier Lig'e yükselmesinin ardından 26 yaşındaki Abdülkadir Ömür transferinden kaynaklı Trabzonspor'a 2.5 milyon euro ödeyecek.

Hull City, Abdülkadir Ömür'ü daha sonra Rizespor ve Antalyaspor'a kiralık göndermişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Tırın araçları biçtiği dehşet anları saniye saniye kamerada: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.