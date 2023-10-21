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Spor

Hull City son dakikada yıkıldı!

İngiltere Championship'te Hull City, evinde Southampton'ı ağırladığı maçı 90+5'te yediği gol ile 2-1 kaybetti.

21 Ekim 2023 Cumartesi 19:15 - Güncelleme:
Hull City son dakikada yıkıldı!
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İngiltere Championship'in 12. hafta karşılaşmasında Hull City ile Southampton karşı karşıya geldi. The MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Southampton 2-1 kazandı.

20. dakikada William Smallbone ile öne geçen Southampton'a, Hull City 25. dakikada Liam Delap ile karşılık verdi. Maçta son dakikalar oynanırken 90+5'te sahneye çıkan Ryan Fraser, Southampton'ı öne geçirdi ve maçı takımına kazandırdı.

Hull City'de Ozan Tufan, karşılaşmanın 65. dakikasında oyuna dahil olarak 1 aylık sakatlığının ardından ilk kez süre aldı. Milli oyuncu Doğukan Sinik ise karşılaşmada süre bulamadı.

Bu sonuçla birlikte Hull City, 17 puanda kaldı. Konuk ekip Southampton ise puanını 20'ye çıkardı.

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