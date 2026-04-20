Hull City, Toby Collyer için kararını verdi

Championship ekibi Hull City ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Toby Collyer için kararını verdi.

HABER MERKEZİ20 Nisan 2026 Pazartesi 12:53
Hull City, devre arası transfer döneminde Manchester United'dan kiraladığı Toby Collyer için kararını verdi.

MANU'YA GERİ DÖNÜYOR

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, devre arasında Hull City'ye imza atmasının ardından yeni takımında 5 maçta süre buldu. Genç oyuncu, yaşadığı sakatlığın ardından sezonun geri kalanında forma giyemeyecek ve Manchester United'a geri dönecek.

Hull Daily Mail'de yer alan habere göre, bu gelişmelere rağmen, Hull City, Collyer'ı kadrosunda tutmak istiyor.

GÖRÜŞME YAPTILAR

Hull City, Toby Collyer'ın geleceği konusunda 22 yaşındaki futbolcu ve Manchester United ile ön görüşmelerde bulundu.

Toby Collyer, Hull City'de kalmaya sıcak bakıyor. Hull City, İngiltere Championship'te şu anda play-off hattında ve Premier Lig mücadelesi veriyor. Toby Collyer'ın geleceğinde Hull City'nin gelecek yıl mücadele edeceği ligin de etkili olacağı belirtildi.

