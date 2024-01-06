Hull City, turu zora soktu!

FA Cup 3. tur mücadelesinde Hull City, sahasında Birmingham ile karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

Karşılaşmada Birmingham, 18. dakikada Lukas Jutkiewicz'in attığı golle öne geçti. Hull City, bu gole 87. dakikada Matty Jacob ile karşılık verdi.

Hull City'de Ozan Tufan, 59. dakikada oyuna dahil oldu.

1-1'lik beraberliğin ardından, FA Cup'taki format gereği iki takım arasında bu kez Birmingham'ın evinde bir maç daha oynanacak.

BRİGHTON 4 GOLLE TURLADI!



Öte yandan İngiltere FA Cup 3. tur maçında Brighton, deplasmanda Stoke City ile karşılaştı.

Britannia Stadium'da oynanan maçı Brighton 4-2 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+6. dakikada Estupinan, 52. dakikada Dunk, 71 ve 80. dakikalarda Joao Pedro kaydetti. Stoke City'nin gollerini 16. dakikada Van Hecke (k.k.), 63. dakikada ise penaltıdan Baker attı.

Bu sonucun ardından Brighton, Championship ekibi Stoke City'i mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.