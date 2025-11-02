Hull City ve Maribor deplasmanda galip

İngiltere Championship ekibi Hull City, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Norwich City'yi 2-0 mağlup ederek son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan İngiliz ekibi play-off potasına yaklaştı. Hull City, 4 Kasım'da Derby County'e konuk olacak.

NK Bravo'yu 3-2'lik skorla mağlup eden Slovenya temsilcisi Maribor da şampiyonluk yolunda hedefe doğru ilerliyor. Maribor, son aldığı galibiyetle 2. sırada yer aldı. Maribor, 8 Kasım'da Radomlje ile deplasmanda mücadele edecek.