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Spor

Hull City, yeni sezon kampı için İstanbul'da

İngiltere Championship ekibi Hull City, yeni sezon hazırlıkları için İstanbul'a geldi.

10 Temmuz 2024 Çarşamba 18:07 - Güncelleme:
Hull City, yeni sezon kampı için İstanbul'da
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City yeni sezon öncesi hazırlık kampı ve dostluk maçları için İstanbul'a geldi.

İngiliz ekibi, 10-20 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlık kampı gerçekleştirecek.

DOSTLUK MAÇLARI

Hull City, 13 Temmuz Cumartesi günü Kasımpaşa ile 18 Temmuz Perşembe günü ise Fenerbahçe ile dostluk maçı oynayacak.

ACUN ILICALI AÇIKLAMA YAPACAK

17 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00'de Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Başkan Vekili Tan Kesler, Teknik Direktör Tim Walter ve futbolcuların katılımıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde düzenlenecek basın toplantısında Hull City'nin yeni sezon hedefleri ve planlamaları konuşulacak.

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