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Spor

Hull City, yeni teknik direktör adayını belirledi

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Liam Rosenior ile yollarını ayıran Hull City'nin, son olarak Hamburg'da görev alan Tim Walter'ı takımın başına getireceği iddia edildi.

9 Mayıs 2024 Perşembe 20:37 - Güncelleme:
Hull City, yeni teknik direktör adayını belirledi
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de teknik direktör Liam Rosenior ile yollar geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı. Bu doğrultuda Hull City için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Hull City'de teknik direktörlük için belirlenen ilk hedef son olarak Hamburg'u çalıştıran Tim Walter oldu.

Haberde 48 yaşındaki Alman teknik adamın Hull City'nin en güçlü adayı olduğu belirtildi.

TIM WALTER'IN KARİYERİ

Kariyerinde daha önce Karlsruhe U19, Bayern Münih U19, Holstein Kiel, Stuttgart ve son olarak Hamburg'u çalıştıran Walter, şubat ayından bu yana takım çalıştırmıyor.

  • Hull City
  • Tim Walter
  • Liam Rosenior

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