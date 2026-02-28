Hull City zirve takibini sürdürdü!

İngiltere Championship'in 35. hafta maçında Hull City, Portsmouth ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Fratton Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Hull City, 1-0'lık skorla kazandı.

Hull City'ye galibiyeti getiren golü 73. dakikada Matty Crooks kaydetti.

Bu sonucun ardından Hull City, lider Coventry ile puan farkını 3'e indirerek puanını 60'a yükseltti. Portsmouth ise 39 puanda kaldı.

Championship'in bir sonraki maçında Hull City, Ipswich Town deplasmanına gidecek. Portsmouth, Blackburn'e konuk olacak.