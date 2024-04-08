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Spor

Hull City'de Abdulkadir Ömür performansıyla takdir topladı

Hull City'nin devre arasında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Abdulkadir Ömür, takımının ligde son oynadığı Cariff City maçında sahanın en iyi isimlerinden biri oldu. Bu performans, Hull City teknik ekibi ve taraftarları tarafından tam not aldı.

8 Nisan 2024 Pazartesi 15:46 - Güncelleme:
Hull City'de Abdulkadir Ömür performansıyla takdir topladı
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Hull City'nin Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Abdülkadir Ömür, takımının kazandığı Cardiff mücadelesindeki performansıyla tam not aldı.

Ara transfer döneminde kadro dışı kaldıktan sonra 2.5 milyon Euro bonservis karşılığında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye satılan Abdülkadir Ömür, yeni takımına alışmış gözüküyor.

25 yaşındaki orta saha, önceki gün Hull City'nin Cardiff'i mağlup ettiği Championship mücadelesinde 76 dakika sahada kaldı. 1 topu direkten dönen, 1 pozisyonda da çektiği şut kaleci tarafından güçlükle engellenen Abdülkadir, performansıyla tam not aldı.

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