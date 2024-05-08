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Spor

Hull City'de en güçlü aday Tim Walter

Liam Rosenior ile yolları ayıran İngiltere Championship ekibi Hull City, teknik direktörlüğe Tim Walter'ı getirmeyi düşünüyor.

8 Mayıs 2024 Çarşamba 12:27 - Güncelleme:
Hull City'de en güçlü aday Tim Walter
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Championship'te sezonu play-off'un dışında tamamlayan Hull City'de Liam Rosenior dönemine sona erdi.

Kulüpten dün yapılan açıklamada Rosenior'la yolların ayrıldığı belirtildi.

Liam Rosenior'un kulüpten ayrılmasının ardından Hull City'de teknik direktörlük için öne çıkan isim son olarak Hamburg'u çalıştıran Tim Walter oldu.

Telegraph'ta yer alan haberde Walter'ın Hull City için en güçlü adaylardan biri olduğu belirtildi.

TIM WALTER'IN KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine Karlsruhe'nin U19 takımında başlayan Tim Walter sonrasında Bayern Münih U17 ve Bayern Münihh II'de görev yaptı.

Holstien Kiel ve Stuttgart'ı da çalıştıran Walter, 2021'den bu yana görev yaptığı Hamburg'dan bu yılın şubat ayında ayrıldı.

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