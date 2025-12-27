Hull City'de Jakirovic etkisi

İngiltere Championship'te geçen sezon küme düşmekten son anda kurtulan Hull City, bu sezon ise Sergej Jakirovic ile birlikte play-off mücadelesi veriyor.

Sergej Jakirovic'in ekibi, son olarak ligin 23. haftasında Sheffield Wednesday deplasmanına konuk oldu ve sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

SON DÖNEMDE YÜKSELİŞ

Hull City, bu maçtaki beraberlik ile birlikte galibiyet serisine verse de son dönemdeki yükselişini sürdürdü.

Hull City, Sheffield Wednesday maçındaki beraberlikle birlikte ligde oynadığı son 4 maçta 10 puan toplamayı başardı. Hull City, son 6 maçta ise 13 puanı hanesine yazdı.

BİR SONRAKİ RAKİP

