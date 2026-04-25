Hull City'de kabus sürüyor

Hull City, Championship'in 45. haftasında The Valley Stadyumu'nda oynanan müsabakada Charlton'a 2-1 mağlup oldu.

HABER MERKEZİ25 Nisan 2026 Cumartesi 18:00
Championship'in 45. haftasında Charlton ile Hull City karşı karşıya geldi.

The Valley Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Hull 2-1 kaybetti.

Charlton'a galibiyeti getiren golleri; 20. dakikada Charlie Kelman ile 68. dakikada Jayden Fevrier kaydetti.

Hull City'nin tek golü ise 45+7'de John Egan'dan geldi.

Bu sonuçla ligde arka arkaya aldığı kötü sonuçların ardından Hull City, ligin bitimine 1 hafta kala maç fazlasıyla play-off hatının dışına geriledi.

İŞLER TERSİNE DÖNDÜ

Charlton deplasmanındaki yenilginin ardından yedinci sıraya düşen Hull City, Wrexham'ın bu hafta Coventy City deplasmanından puanla dönmesi halinde play-off'a kalabilmek için son haftada kazanıp rakibinin kaybını bekleyecek.

Hull City, geçen sene son hafta rakibinin puan kaybetmesi ile lige tutunmuştu.

GELECEK MAÇLARI

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Coventry, gelecek hafta Hull City'nin bir basamak üstünde bulunan Wrexham ile sahasında karşılaşacak.

Hull City ise sahasında Norwich'ı ağırlayacak.

