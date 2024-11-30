İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2024 Cumartesi / 28 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7004
  • EURO
    36,7726
  • ALTIN
    2961.82
  • BIST100
    9652
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Hull City'de kan kaybı devam ediyor

İngiltere Championship'in 18. haftasında deplasmanda Middlesbrough'a konuk olan Hull City, rakibine 3-1'lik skorla mağlup oldu ve üst üste 5. mağlubiyetini aldı.

30 Kasım 2024 Cumartesi 17:43 - Güncelleme:
Hull City'de kan kaybı devam ediyor
ABONE OL

İngiltere Championship'in 18. haftasında Andy Dawson'ın yönetimindeki Hull City deplasmanda Michael Carrick'in ekibi Middlesbrough'a 3-1 kaybetti.

Riverside Stadyumu'nda oynana maçta Middlesbrough'un gollerini 24. dakikada Finn Azaz, 41 ve 79. dakikalarda ise Tommy Conway kaydetti.

Hull City'nin tek golünü ise 71. dakikada Mason Burstow attı.

Hull City'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Abdülkadir Ömür, karşılaşmada 81 dakika sahada kalırken Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Joao Pedro 69 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 5. mağlubiyetini alan Hull City 15 puanda kalırken, Middlesbrough 30 puana yükseldi.

  • Hull City
  • Middlesbrough
  • İngiltere Championship

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.