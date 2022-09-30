Hull City'de kötü gidişat devam ediyor! Şota Arveladze...

Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi satın almasının ardından İngiliz ekibinin teknik direktörlüğüne getirilen Şota Arveladze beklentileri karşılayamadı. Gürcü teknik adam Hull City'nin başında çıktığı 30 karşılaşmada maç başına 1.10 puan ortalaması yakalarken bu süreçte Hull City 15 mağlubiyet 9 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

İngiltere Championship'te son olarak Swansea City'ye deplasmanda 3-0 mağlup olan Hull City'de teknik direktör Şota Arveladze'nin de geleceği tartışılmaya başlandı. Sezona Bristol City, Norwich City ve Coventry galibiyetleriyle başlayan ve ligde bir ara liderliğe kadar yükselen Hull City son 6 maçında 5 mağlubiyet alarak 20'nci sıraya kadar geriledi.

Düşme hattının hemen üzerinde yer alan Hull City yarın sahasında Luton Town'u ağırlayacak. Luton Town karşılaşmasında alınacak mağlubiyetin Şota'nın görevden alınma ihtimalini artırıyor.

İngiliz basını Swansea City maçında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Şota Arveladze ve kulübün sahibi Acun Ilıcalı arasında bir görüşmenin yapıldığını iddia etti. Hull City kulübüne yakınlığı ile bilinen Hull Live'da yer alan haberde ikilinin durum değerlendirmesi yaptığı ve Acun Ilıcalı'nın Şota Arveladze'ye süre tanıdığı ifade edilmişti.

Hull Live'da yer alan haberde şu ifadeler kullanılmıştı;

"Hull City'nin Swansea City deplasmanında 3-0 kaybettiği maçın hemen ardından teknik direktör Şota Arveladze istifasını sundu.Şota Arveladze ve Acun Ilıcalı, Swansea maçının hemen ardından bir görüşme yaptı. Bu görüşmede Şota Arveladze'nin Ilıcalı'ya istifasını sunduğu iddia edildi.

Haberde Acun Ilıcalı'nın Şota Arveladze'ye bir şans daha tanıyacağı belirtildi. Hull City'nin bir sonraki maçı olan Luton Town karşılaşmasında da yedek kulübesinde Şota Arveladze'nin beklendiği fakat kötü bir sonuçta Gürcü teknik adamın işine son verileceği ifade edildi."

ŞOTA AÇIKLADI.

Hull City İngiltere Championship'te sezona flaş bir başlangıç yaparken; 6 haftaya 11 puan sığdırdı. Shota Arveladze'nin çalıştırdığı ve Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, ligdeki son dört maçından da yenik ayrıldı.

Üst üste yenilgilerin ardından teknik direktör Shota Arveladze'nin koltuğu tehlikeye girdi. Gürcü teknik adama bugünkü basın toplantısında bu konu soruldu.

"HER ZAMAN YAPTIĞIMIZ GÖRÜŞMEYİ YAPTIK"

Daha önce kulübün sahibi Acun Ilıcalı'ya istifasını sunduğu ancak kabul edilmediği yönündeki haberlerin çıktığı Shota Arveladze, Ilıcalı ile arasındaki görüşmeyle ilgili olarak "Bir şey olmadı. Her zaman yaptığımız görüşmeyi yaptık.

Ne yapabilirim veya ne düşünüyorum konusunda görüştük. Konu geçmişle ilgili değildi. Kimse geçmişle ilgili düşünceleri dinlemek istemiyor. Medya, buraya birisini getirme konusunda meşgul." dedi.

Son maçın hayal kırıklığını yaşadığını kaydeden Shota Arveladze, "Üzgün olmamanız için deli olmanız gerekirdi. Bunun sizi etkilememesi mümkün değil. Bunlar beni de etkiledi. Herkesi etkilemiştir" ifadelerini kullandı.