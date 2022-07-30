İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2022 Cumartesi / 2 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,914
  • EURO
    18,333
  • ALTIN
    1017.6
  • BIST100
    2592.38
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hull City'de Ozan Tufan'dan gollü başlangıç
Spor

Hull City'de Ozan Tufan'dan gollü başlangıç

İngiltere Championship'in ilk haftasında Hull City sahasında Bristol City'i 2-1 mağlup etti. Hull'e galibiyeti getiren golleri 72. dakikada penaltıdan Ozan Tufan ve 90+4. dakikada Michael Seri kaydetti.

DHA30 Temmuz 2022 Cumartesi 19:09 - Güncelleme:
ABONE OL

İngiltere Championship'in ilk haftasında Hull City sahasında Bristol City'i konuk etti. Kingston Communications'ta oynanan karşılaşmada konuk ekip, 30'uncu dakikada Weimann'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Hull City, 72'nci dakikada Ozan Tufan'ın penaltıdan kaydettiği golle eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü ise 90+4'üncü dakikada bir dönem Galatasaray forması giyen Michael Seri kaydetti.

Karşılaşmaya ilk 11'den başlayan Ozan Tufan, 73'üncü dakika sahada kaldı. Öte yandan daha önce Türkiye'de Denizlispor'da forma giyen Estupinan da karşılaşmaya 11'de başlarken yerini 64'üncü dakikada Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen Tetteh'e bıraktı. Fenerbahçe'den kadroya dahil edilen Allahyar Sayyadmanesh 84 dakika görev alırken, bir dönem Galatasaray forması giyen Seri de 90 dakika sahada kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.