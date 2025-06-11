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Spor

Hull City'de Sergej Jakirovic dönemi başladı

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, teknik direktörlük görevine son olarak Kayserispor'u çalıştıran Hırvat teknik adam Sergej Jakirovic'in getirildiğini duyurdu.

IHA11 Haziran 2025 Çarşamba 13:29 - Güncelleme:
Hull City'de Sergej Jakirovic dönemi başladı
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İngiltere Championship ekibi Hull City, son olarak Trendyol Süper Lig temsilcisi Kayserispor'u çalıştıran Sergej Jakirovic'i teknik direktörlük görevine getirdi. İngiliz ekibi, 48 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Hull City Başkanı Ilıcalı, Sergej'i göreve getirdikleri için mutlu olduklarını söyleyerek, oynatacağı futbola inandıklarını vurguladı.

Kayserispor'da ocak ayında göreve başlayan Jakirovic, sarı-kırmızılı takımın başında 17 lig maçında görev yaptı. Hırvat teknik adam göreve geldiğinde düşme hattında 17. sırada bulunan Kayserispor, sonraki süreçte 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 29 puanla sezonu 45 puanla 13. sırada tamamladı.

  • Hull City
  • Sergej Jakirovic
  • teknik direktör

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