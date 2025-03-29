Strasbourg Teknik Direktörü Liam Rosenior, Fransa'yı resmen yerinden sallıyor. Sezon başında Hull City'den sürpriz bir şekilde ayrılarak Lig 1'in yolunu tutan genç teknik adam, ülkede gündem oldu.

PLAY-OFF'UN KIYISINDAN DÖNMÜŞTÜ

Hull City'i çalıştırdığı dönemde Championship'te takımı 7. sıraya kadar çıkartan ve Premier Lig için play-off'un kıyısından dönen Liam Rosenior, daha sonra ise beklenmedik bir şekilde takımdan ayrılmıştı.

Onun ayrılığının ardından Hull City, bu sezon kümede kalma mücadelesi verirken Liam Rosenior, yeni takımı Strasbourg ile olağanüstü bir dönem geçiriyor.

LYON'U DARMADAĞIN ETTİLER

Liam Rosenior yönetimindeki Strasbourg, dün oynanan zorlu maçta Fransa'nın köklü takımlarından Lyon'u bozguna uğrattı.

Karşılaşmayı 4-2 kazanan Strasbourg, Lig 1'de 5. sıraya yükselirken, genç teknik adam ise maçın ardından yaptığı açıklamada amaçlarının Avrupa kupaları olduğunu belirtti.

Takımıyla bu sezon 30 maça çıkan Liam Rosenior, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 de yenilgi aldı.