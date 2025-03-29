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  • Hull City'den apar topar gönderilmişti! Şimdi ise Fransa Ligi'nin altını üstüne getiriyor: Liam Rosenior
Spor

Hull City'den apar topar gönderilmişti! Şimdi ise Fransa Ligi'nin altını üstüne getiriyor: Liam Rosenior

Bir dönem Hull City'de de görev yapan teknik direktör Liam Rosenior, Fransa'da tozu dumana katıyor. Championship'te Hull City'i çalıştırdığı dönemde takımı üst sıralara kadar çıkartan ancak daha sonra sürpriz bir şekilde yolların ayrıldığı İngiliz teknik adam, sezon başında Strasbourg'un yolunu tuttu. Genç taktisyen, burada Fransız devlerine resmen kök söktürmeye başladı. İşte detaylar…

Star Gazetesi29 Mart 2025 Cumartesi 11:32 - Güncelleme:
Hull City'den apar topar gönderilmişti! Şimdi ise Fransa Ligi'nin altını üstüne getiriyor: Liam Rosenior
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Strasbourg Teknik Direktörü Liam Rosenior, Fransa'yı resmen yerinden sallıyor. Sezon başında Hull City'den sürpriz bir şekilde ayrılarak Lig 1'in yolunu tutan genç teknik adam, ülkede gündem oldu.

PLAY-OFF'UN KIYISINDAN DÖNMÜŞTÜ

Hull City'i çalıştırdığı dönemde Championship'te takımı 7. sıraya kadar çıkartan ve Premier Lig için play-off'un kıyısından dönen Liam Rosenior, daha sonra ise beklenmedik bir şekilde takımdan ayrılmıştı.

Onun ayrılığının ardından Hull City, bu sezon kümede kalma mücadelesi verirken Liam Rosenior, yeni takımı Strasbourg ile olağanüstü bir dönem geçiriyor.

LYON'U DARMADAĞIN ETTİLER

Liam Rosenior yönetimindeki Strasbourg, dün oynanan zorlu maçta Fransa'nın köklü takımlarından Lyon'u bozguna uğrattı.

Karşılaşmayı 4-2 kazanan Strasbourg, Lig 1'de 5. sıraya yükselirken, genç teknik adam ise maçın ardından yaptığı açıklamada amaçlarının Avrupa kupaları olduğunu belirtti.

Takımıyla bu sezon 30 maça çıkan Liam Rosenior, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 de yenilgi aldı.

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