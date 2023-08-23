Hull City'den iki bomba birden! Acun Ilıcalı bizzat devrede

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Aston Villa'da forma şansı bulmakta zorlanan iki oyuncuyu gündemine aldı. Jaden Philogene ve Keinan Davis'i takımda görmek isteyen Ilıcalı, Slaven Bilic'ten oyuncular hakkında bilgi aldı. Geçen sezon Watford'ı çalıştıran Bilic, Aston Villa'dan kiralık olarak gelen Keinan Davis ile birlikte çalışmıştı.

6 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

İngiltere basınında çıkan haberlere göre Hull City'nin iki oyuncu için 6 milyon euroya kadar çıkabileceği belirtildi. Aston Villa ile iki oyuncu için de anlaşmasına kesin gözüyle bakılan Championship ekibinin önümüzdeki günlerde transferleri duyurması bekleniyor.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Bu sene iddialı bir kadro kuran ve lige üç maçta alınan iki galibiyle hızlı bir giriş yapan Hull City, geçen sezonu 14 galibiyet, 16 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 15. sırada bitirmişti.

Star Gazetesi