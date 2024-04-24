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Spor

Hull City'den play-off yolunda kritik üç puan!

Hull City, Championship'in 38. haftasında karşılaştığı Coventry'yi 3-2 mağlup ederek play-off aşamasına kalma yolunda kritik bir galibiyet aldı. Hull City'de Abdülkadir Ömür 76 dakika sahada kalırken, Ozan Tufan 76. dakikada oyuna dahil oldu.

24 Nisan 2024 Çarşamba 23:57 - Güncelleme:
Hull City'den play-off yolunda kritik üç puan!
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Championship 38. hafta maçında Coventry ile Hull City karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Hull City, deplasmanda 3-2 kazandı.

Hull City'e galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Philogene-Bidace, 45+1'de penaltıdan Fabio Carvalho ve 78. dakikada Noah Ohio kaydetti.

Coventry'nin golleri 36. dakikada Kaset Palmer, 58. dakikada Bobby Thomas ile geldi.

Hull City'de Abdülkadir Ömür, 76 dakika sahada kaldı. Ozan Tufan ise 76. dakikada oyuna girdi.

Bu sonuçla birlikte Hull City, puanını 69 yaparak play-off iddiasını sürdürdü. Coventry, 63 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Hull City, sahasında Ipswich Town'u ağırlayacak. Coventry, Blackburn deplasmanına gidecek.

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