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Spor

Hull City'den sürpriz Abdülkadir Ömür kararı

Premier Lig'e yükselen Hull City'nin teknik direktörü Sergej Jakirovic, geçen sezonu Antalyaspor'da geçiren 26 yaşındaki futbolcu Abdülkadir Ömür'e sezon öncesi kampında şans verecek.

HABER MERKEZİ24 Haziran 2026 Çarşamba 12:48 - Güncelleme:
Hull City'den sürpriz Abdülkadir Ömür kararı
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Premier Lig'e yükselen Hull City'de yeni sezonun planlaması devam ediyor.

İngiliz ekibinde Abdülkadir Ömür ile ilgili de sürpriz bir gelişme gündeme geldi.

JAKIROVIC ŞANS VERECEK

Hull Live'de yer alan habere göre, Hull City'nin teknik direktörü Sergej Jakirovic, Antalyaspor'daki kiralık döneminin ardından takıma geri dönecek 26 yaşındaki futbolcuya şans verecek.

Abdülkadir Ömür, sezon öncesi kampında Sergej Jakirovic'e kendisini kanıtlama şansı bulacak.

HULL CITY İLE SÖZLEŞMESİ

26 yaşındaki Abdülkadir Ömür'ün, Hull City ile sözleşmesi 2027'de sona erecek. İngiliz ekibinin, Abdülkadir Ömür ile yaptığı sözleşmede uzatma opsiyonu da yer alıyor.

İNGİLTERE'DE NE YAPTI?

2024 yılının ara transfer döneminde Trabzonspor'dan Hull City'ye giden ve daha sonra Rizespor ve Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen Abdülkadir Ömür, İngiliz ekibinde 37 maçta 3 asist yaptı.

İLK MAÇTA RAKİP MANU!

Yeni sezon hazırlıklarına 13 Temmuz'da başlayacak Sergej Jakirovic'in ekibi Hull City, Slovenya ve Türkiye'de kamp yapacak. Hull City, sezonun ilk maçında ise sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.

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