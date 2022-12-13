İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2022 Salı / 20 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6506
  • EURO
    19,665
  • ALTIN
    1071.81
  • BIST100
    5241.31
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hull City'e kötü haber! Dimitrios Pelkas...
Spor

Hull City'e kötü haber! Dimitrios Pelkas...

Hull City sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Dimitrios Pelkas'ın 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

13 Aralık 2022 Salı 14:32 - Güncelleme:
Hull City'e kötü haber! Dimitrios Pelkas...
ABONE OL

Hull City, Championship'e hızlı bir giriş yaptıktan sonra üst üste kötü sonuçlar alarak küme düşme potasına gerilemişti.

Fenerbahçe'den İngiliz ekibine kiralanan Dimitrios Pelkas için Acun Ilıcalı'dan sakatlık açıklaması geldi.

3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Sky Sports'a konuşan takım sahibi ve başkanı Acun Ilıcalı, Yunan oyuncunun sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

29 yaşındaki Pelkas 30 Haziran 2023'te Fenerbahçe'ye dönecek.

Bu sezon Championship'te 15 maça çıkan Pelkas, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Geçen sezon sonunda Vitor Pereira ve İsmail Kartal ile forma şansı azalan Pelkas, Jorge Jesus'un gelişi ile birlikte gözden düşen oyuncular arasına girmişti.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e kiralanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.