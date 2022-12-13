Hull City'e kötü haber! Dimitrios Pelkas...

Hull City, Championship'e hızlı bir giriş yaptıktan sonra üst üste kötü sonuçlar alarak küme düşme potasına gerilemişti.

Fenerbahçe'den İngiliz ekibine kiralanan Dimitrios Pelkas için Acun Ilıcalı'dan sakatlık açıklaması geldi.

3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Sky Sports'a konuşan takım sahibi ve başkanı Acun Ilıcalı, Yunan oyuncunun sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.



29 yaşındaki Pelkas 30 Haziran 2023'te Fenerbahçe'ye dönecek.

Bu sezon Championship'te 15 maça çıkan Pelkas, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Geçen sezon sonunda Vitor Pereira ve İsmail Kartal ile forma şansı azalan Pelkas, Jorge Jesus'un gelişi ile birlikte gözden düşen oyuncular arasına girmişti.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e kiralanmıştı.