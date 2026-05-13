Hull City'nin finaldeki rakibi Southampton oldu

İngiltere Championship play-off yarı final rövanş maçında Southampton, uzatmada bulduğu golle Middlesbrough'u 2-1 yenerek finale çıktı.



Southampton, 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında St. Mary's Stadı'nda Middlesbrough'yu ağırladı.



Konuk ekibin 5. dakikada Riley McGree ile öne geçtiği karşılaşmada, Southampton 45+1. dakikada Ross Stewart ve 116. dakikada Shea Charles'ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup ederek final biletini aldı.

Hull City ile Southampton arasında, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı'nda oynanacak final maçını kazanan takım Premier Lig'e yükselecek.

