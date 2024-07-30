Hull City'nin gözü Miguel Crespo'da

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Fenerbahçe'den Miguel Crespo'yu kadrosuna katabilir.

Baz Cooper'ın haberine göre, İngiliz temsilcisi, Crespo ile ilgileniyor. Ancak Portekizli orta saha konusunda bir gelişme yaşanırsa, bu gelişmenin transfer döneminin son bölümünde olması bekleniyor.

UEFA KADROSUNA YAZILMADI

Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Crespo, UEFA kadrosuna da dahil edilmemişti. Crespo, geçen sezonun ikinci yarısını da kiralık olarak Rayo Vallecano'da geçirmişti.

FENERBAHÇE'DEKİ SÖZLEŞMESİ

Fenerbahçe'nin 2021 yazında kadrosuna kattığı 27 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertliler ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Fenerbahçe forması altında 80 maça çıkan Crespo, 5 gol attı ve 7 asist yaptı.