Hull City'nin yeni hedefi: Trabzonsporlu Enis Bardhi

Trabzonspor'da bu sezon beklentilerin altında kalan Enis Bardhi için sürpriz bir talip çıktı.

HULL CITY İLGİLENİYOR

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'nin, Makedon futbolcu ile ilgilendiği aktarıldı.

Hull Daily Mail'de yer alan habere göre, İngiliz ekibinin gelecek sezon hücum hattını güçlendirmek istediği kaydedildi.

Hull City'nin bu doğrultuda listesindeki isimlerden birini de Bardhi olduğu öne sürüldü.

Trabzonspor'da bu sezon 39 maçta süre bulan Enis Bardhi, 6 kez gol sevinci yaşadı.

27 yaşındaki futbolcunun, bordo-mavili takım ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Hull City, takımı Acun Ilıcalı'nın satın almasının ardından Fenerbahçe'den Ozan Tufan, Allahyar Sayyadmanesh, Dimitrios Pelkas, Antalyaspor'dan Doğukan Sinik, Yeni Malatyaspor'dan Benjamin Tetteh gibi Türkiye'den transferlere imza atmıştı.