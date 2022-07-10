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Spor

Hull City'ye Türk sponsor

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiltere Championship ligi takımlarından Hull City'ye, Türk kripto para borsası TOMYA sponsor oldu.

DHA10 Temmuz 2022 Pazar 11:56 - Güncelleme:
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Bugün saat 20:30'da başlayacak Fenerbahçe-Hull City hazırlık maçı öncesinde yapılan açıklamada, TOMYA'nın 1 yıl boyunca şort sponsoru olacağı belirtildi.

Yüzde 100 yerli bir kripto para borsası olarak yurt dışında Türklerin girişimlerini de desteklemeyi görev kabul ettiklerini söyleyen TOMYA Genel Müdür Yardımcısı Ece Pulaş, "Geçmişte bu denli büyük, gelecek vaad eden, belli bir stratejisi ve hedefleri olan bir proje olmadı. Hull City konusuna biz bir proje olarak baktık ve TOMYA olarak destek sağlamak istedik." dedi.

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