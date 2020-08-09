Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a: ''Bizi şampiyon yapacak mısın''

DHA 09 Ağustos 2020 Pazar 23:23 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 23:23

Hülya Avşar, “Bu dönem öyle bir dönem ki herkesin; herkese, her şeye desteği var. Bizlerin de kulübümüze bunu her şekilde yapmamız gerekiyor” dedi.

Sanat camiasının sevilen isimlerinden Hülya Avşar, siyah beyazlı kulübün düzenlediği yardım gecesi öncesinde Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Çocukluğundan beri Beşiktaşlı olduğunu dile getiren Avşar, “Çocukluğumdan beri Beşiktaşlıyım. Küçükken lisanslı yüzücüydüm. Orada çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Onun Beşiktaş’a olan sevgisinden etkilendim. Yaşlarımız çok küçüktü. O zamandır Beşiktaşlıyım. Sporu sevdiğim için, hayatım da sporla geçtiği için dolayısıyla Beşiktaş’ta hayatımın bir parçası oldu. Bu gece de buradayız” diye konuştu.

“DESTEK OLMA ZAMANI”

Kulübe destek olma zamanı olduğunun altını çizen Hülya Avşar, “Tabii ki büyük bir kulüp. Dolayısıyla bu dönem öyle bir dönem ki herkesin; herkese, her şeye desteği var. Bizlerin de kulübümüze bunu her şekilde yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bütün kulüplerin kendilerine göre camiası var. Destek olma zamanı biz de buradayız. İnşallah güzel geçecek” şeklinde konuştu.

SERGEN YALÇIN’A 'BİZİ ŞAMPİYON YAPACAK MISIN' SORUSU

Daha sonra bir süre teknik direktör Sergen Yalçın ile sohbet eden Hülya Avşar, Yalçın’a "Biz paraları toplayacağız, sen de bizi şampiyon yapacak mısın" diye sordu. Sergen Yalçın ise “Parayı toplayacağız inşallah bu gece. 1 milyondan az verenle muhatap olmam” dedi.