Hürser Tekinoktay açıkladı! Sergen Yalçın'la el sıkışmıştık

Seçimi kaybeden başkan adayı Hürser Tekinoktay'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle;

Kıymetli Beşiktaşlılar ve Basın Mensupları bilgisine;

1-Başkanlık seçiminden beri merak edilip tarafıma Başkan olursam hangi hoca ve kişilerle çalışacağım çok soruldu.

Beşiktaş Kulübünde daha önce uzun yıllar görev almış aşağıdaki kişilerle çok sağlam bir yapı oluşturacaktık.

2- İki tane Sportif Direktör ile çalışacaktık. Yerli olarak uzun yıllar Beşiktaş ve Milli Takımda görev yapmış Rasim Hoca ve yabancı olarak yine Beşiktaş, Real Madrid, Galler Milli Takımı gibi çok başarılı bir futbol geçmişi olan John Benjamin Toshack.

3-Rasim Kara ile yaklaşık 6 ay önce sportif direktör olarak prensipte anlaşmıştık. Ancak eski hocamız ve kaptanımızı camiamızda çok sevilen sayılan birisi olmasına rağmen seçim kozu olarak kullanmaktan imtina ederek son gün bile bu açıklamayı yapmamıştık.

4- Takımımızın başına getireceğimiz hoca ise Beşiktaş ve Milli Takımımızın bir başka efsanesi olan, şimdinin başarılı teknik adamı Sergen Yalçın, yardımcısı ise yine eski futbolcumuz Yasin Sülün olacaktı.

5- Bu 4 kişi ve Başkan olarak benim ortak noktamız hepimizin Beşiktaş’ta daha önce Hoca ve/veya Futbolcu olarak uzun yıllar görev almamızdı. Ayrıca ben altyapıda PAF takımı hocasıyken Yasin takım kaptanımdı.

6-Sergen ise A Takımdan kadro dışı kaldığında bir süre yine benim hocalığımda Yasin ile beraber antrenmana çıktılar. Daha sonra 100. Yıl şampiyonluğunda A Takımda görev aldılar.

7-Son 4 yıl U-21 takımımızın teknik direktörü olan Yasin Sülün 1997 yılında Toshack Beşiktaş’ın başındayken A takıma yükselerek onun takımında oynadı. Sergen Yalçın ise Rasim Hoca’nın takımında.

8-Ben ise hem Rasim Kara hem de Toshack dönemlerinde PAF Takımı hocasıydım ve her ikisinin takımında da bizim altyapımızdan çıkan futbolcularımız oynadılar.

9-Sonuç olarak biri başkan, ikisi sportif direktör, diğer ikisi futbol takımımızda olmak üzere birbiri ile çalışmış 5 teknik adam ve sporcunun Türkiye’de hiç olmayan ama

10- Tüm dünyada hep örnek gösterilen Avrupai Bayern tarzı modelin Beşiktaş versiyonunu çok başarılı bir şekilde gerçekleştirerek, tecrübe ve gençliğin bir arada olduğu kurumsal bir yapının temellerini atacaktık.