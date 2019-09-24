Mayıs ayında yapılan olağan kongrede Orman'a rakip olan ve 1617 oy alan Hürser Tekinoktay, NTV'ye konuştu.

Öncelikle yönetim kurulunun kesin kararını beklediğini söyleyen Tekinoktay, ''Biz hala maçın içindeyiz, maç devam ediyor. 4 ay önce yüzde 40 oy aldık. Bize inananları yarı yolda bırakamayız. Bizim derdimiz seçime girip girmemek değil. Biz son 19 yılın kavgasını veriyoruz'' şeklinde konuştu.

Orman'ın görevden ayrılma şeklini eleştiren Hürser Tekinoktay, ''Beşiktaş Kulübü, insanların istediği gibi hareket edebileceği bir yer değildir. Kimse istediği zaman Beşiktaş'tan kaçıp gidemez. 5 hafta önce kurulmuş bir takım ve yeni bir teknik direktörle çıkılan bir yol var. Kendi şirketinizde böyle davranamazsınız'' ifadelerinde bulundu.