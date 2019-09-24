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Hürser Tekinoktay kimdir? Beşiktaş Başkan Adayı Hürser Tekinoktay kaç yaşında?

Hürser Tekinoktay kimdir? Beşiktaş Başkan Adayı Hürser Tekinoktay kaç yaşında? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman düzenlediği basın toplantısında kulüpteki görevini tamamlamayı düşündüğünü söyledi. Beşiktaş'ta Hürser Tekinoktay aday olacağının sinyalerini verdi. Mayıs ayında gerçekleşen genel kurulda Fikret Orman'a karşı rakip olan ve bin 617 oy alan Hürser Tekinoktay, yeniden başkan adayı olacak. Hürser Tekinoktay hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

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Beşiktaş'ta Hürser Tekinoktay aday olacağının sinyalerini verdi. Mayıs ayında düzenlenen genel kurulda Fikret Orman'a karşı rakip olan ve bin 617 oy alan Hürser Tekinoktay, yeniden başkan adayı olacak.  Hürser Tekinoktay kimdir? Beşiktaş Başkan Adayı Hürser Tekinoktay kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman düzenlediği basın toplantısında kulüpteki görevini tamamlamayı düşündüğünü açıkladı. Beşiktaş Başkan Adayı Hürser Tekinoktay hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. 
 
HÜRSER TEKİNOKTAY KİMDİR? 
Hürser Tekinoktay, 1960 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokulu Moda İlkokulu’nda, orta ve liseyi ise Marmara Koleji Fen Bölümü’nde okudu. İtalyan Kültür Derneğinde 2 yıl İtalyanca eğitim aldı. İtalyanca ve İngilizce bilmektedir.
 

 
1993-1994 sezonunda İtalya’nın Lazio Kulübü’nün çalışma koşullarını ve idman programlarını bizzat Roma’da bulunarak inceledi.
 
Futbola Fenerbahçe Kulübünün alt yapısında oynayarak başladıktan sonra amatör olarak devam etti. Antrenör lisansına sahip olan Hürser Tekinoktay, 1994-95 yıllarında Türk Ekibini Amsterdam oyunlarına hazırlayarak, 1995 Amsterdam’da Türk ekibinin Teknik Sorumluluğunu üstlendi.
 
1995 yılı Haziran ayından itibaren;
 
1995-1996 BJK Yıldız Takım Ant.
 
1996-1997 BJK PAF Takım Ant.
 
1997-1998 BJK 15 Yaş Grup Ant.
 
1998-1999 BJK B Gençler Ant.
 
1999-2000 BJK A Gençler Ant.
 
görevlerinde bulunduğu süre içerisinde bir çok yurt dışı ve yurt içi organizasyonlarda şampiyonluk ve dereceler aldı. Bu süre içerisinde Nihat Kahveci’ nin Beşiktaş alt yapısına katılıp A Takımına kazandırıldığı 1 yıl içindeki sürede antrenörlüğünü yaptı. Hürser Tekinoktay‘ın Paf takımdaki golcüsü Nihat’dı.
 
Yine bu süreler içerisinde Ümit ve Genç Milli olarak Beşiktaş Profesyonel kadrosunda yer alan;
 
Yasin Sülün, Aydın Tuna, Tunç Kip, Mesut Kumcuoğlu, Savaş Kaya, Barbaros Yavaşoğlu, Hüseyin Anekli, Hakan Delil, Evren Gayır, Yalçın Ayhan, Ali Cansun Begeçarslan’ın uzun süreli hocalıklarını da yaptı.
 
Beşiktaş Alt Yapısında görev aldığı sürede 269 resmi ve özel maçta 234 galibiyet aldı.

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