Hürser Tekinoktay'ın İbrahimovic paylaşımı Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı

Beşiktaş'ta bu sezon en sıkıntılı yer olarak göze çarpan forvet bölgesi için, 2019'daki seçimde başkan adaylarından Hürser Tekinoktay, taraftarı heyecanlandıran bir vaatte bulundu. Tekinoktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Mayıs ayından sonra Zlatan Ibrahimovic'e kartal pençesi yaptıracağız'' dedi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Tekinoktay, ''Milan ile anlaşamaz ise, Mayıs ayından sonra Zlatan’a kartal pençesi yaptıracağız.'' paylaşımını yaptı.

Bu paylaşımın ardından Beşiktaşlı taraftarların bir kısmı Ibrahimovic isminin heyecanını yaşarken, bir kısım da İsveçli yıldızın yaşının ilerlemesi sebebiyle yanlış bir hamle olacağını dile getirdi.

(Fanatik)