Hüseyin Çimşir: Hedefimiz şampiyonluk

22 Şubat 2020 Cumartesi23:08 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 23:08

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

1 puan için mutlu olduklarını kaydeden teknik adam, "Maçın geneline baktığımızda, 1 puan bizim için sevindirici. Beşiktaş ligin genelinde topa sahip olan bir takımdı, topu kazandıktan sonra kolay kayıplar yaptık, geçişle ilgili problemler yaşadık.

Kazandığımız toplarla hızlı şekilde hücuma çıkma planımız vardı. 45 ile 65 arasında Beşiktaş'ın ciddi baskısı oldu. 70'den sonra değiştirdiğimiz oyuncularla oyuna ortak olduk. Son dakikada gol atmak, puan kazanmak, bu deplasmanda, bu taraftarın önünde puan kazanmak önemli." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor aleyhine algı operasyonu olduğunu belirten Çimşir, "Biz buralara emeğimizle, hakkımızla geldik. Sonuna kadar bu yarışın, bu mücadelenin içindeyiz. Farklı farklı algılar oluşturuluyor, kimsenin bize puan verdiği yok, kendi emeğimiyle puanları kazanıyoruz. Takımın kaybetmemesinden, o mücadelesinden sonuna kadar memnunum." dedi.

"STURRIDGE DEFANSTA AKSADI"

Ekuban'ın kadroda olmamasına değinen antrenör, "Ekuban 17-18 gün üzerine, 3 günlük antrenmanla geldi. Kadroya almayı da düşünmüyordum, 2 antrenmanla bizimle beraber oldu. Kamil'i, orta sahayı daha dirençli hale getirme yolunda oyuna sürdüm, Sturridge'in defansif anlamda eksiklerini gördüm, o yüzden değişiklik yaptım." diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ'IN SON ŞANSIYDI"

Trabzon'un temposu ile ilgili bir soru üzerine Hüseyin Çimşir, "65 dakika Sivas maçında çok ciddi tempo yaptık, rakibe pozisyon vermeyen bir Trabzonspor vardı. Tempo düşüklüğü değil ama skorun da verdiği avantajla berabere oyuncuların kendini geri çekmesi vardı. Biz oynamaya çalışan ve oynamaya elverişli bir kadrosu olan takımız. Beşiktaş'ın yukarı ile ilgili plan yaparken son şansıydı ve onlar Başakşehir maçında da aynı oyunu oynamaya çalıştı. Bizim daha fazla direnç vermemiz gerekiyordu." cevabını verdi.

SÖRLOTH'UN BONSERVİSİ ALINACAK MI?

Sörloth'un bonservisini alıp almayacakları sorulan çalıştırıcı, "Sörloth'un 1 yılı daha var, onu bugünden yapmaya gerek yok. Kulübün politikası ama şu anda öyle bir gündem yok." cevabını verdi.